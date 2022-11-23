"Эта песня станет хитом": Нурболат Абдуллин представил музыкальную новинку (видео)

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный исполнитель Нурболат Абдуллин представил фанатам новую песню из своего репертуара. Фанаты заявили, что песня непременно должна стать хитом, передает NUR.KZ.

"Ну, вот и добрая весть. Как назовем? Пока назвал сам. Позитивейшн", - провокомментировал Нурболат Абдуллин видео, которое разместил на своей страничке в Instagram.

Романтическая мелодия настолько понравилась его подписчикам, что они напророчили ей судьбу хита.

"Поздравляю! Легкая, позитивная, но с глубоким смыслом песня", "Ой, как мне понравилось!", "Вау, эта песня станет хитом однозначно. А какой исполнитель! Краш настоящий", "Купила билет на твой концерт в Актобе, ждем", "Великолепно! Пусть твой репертуар пополняется красивыми песнями", - написали они.

Ранее Нурболат Абдуллин рассказал, какие трудности испытал, когда только переехал в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998654-eta-pesnya-stanet-hitom-nurbolat-abdullin-predstavil-muzykalnuyu-novinku-video/