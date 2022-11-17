"После двухнедельной пенсии и ваших петиций": Харламов объявил о возвращении в Comedy Club

Гарик Харламов. Фото: Фото: instagram.com/asmuskristina

Российский юморист Гарик Харламов заявил, что возвращается на шоу Comedy Club после "двухнедельной пенсии и петиций" поклонников, передает NUR.KZ.

Ранее Гарик Харламов заявил, что покинул шоу Сomedy Club. Позже Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис заявили, что тоже не будут участвовать в Comedy Club, раз Гарик Харламов ушел из шоу.

Теперь в своем Instagram Харламов объявил о возвращении.

"Ну все, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно. Опять я , Каааарл!" - написал он.

Подписчики пришли к выводу, что это все было маркетинговой уловкой для привлечения внимания, однако заявлению Гарика все равно обрадовались.

"Это был коммерческий ход", "Нужно было рейтинг поднять, комменты насобирать, анализ рынка провести. Маркетинговый ход", "Нас обманули, расходимся. На самом деле очень рад", "Правильно, дядя Гарик все равно самый лучший, талантливый, опытный, мудрый и харизматичный", "Самый быстрый камбек на Диком Западе", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1997519-posle-dvuhnedelnoy-pensii-i-vashih-petitsiy-harlamov-obyavil-o-vozvraschenii-v-comedy-club/