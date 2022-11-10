Павел Воля и Тимур Батрутдинов заявили, что уходят из Comedy Club вслед за Харламовым (видео)

Павел Воля. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Юмористы Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис заявили, что тоже не будут участвовать в Comedy Club, раз Гарик Харламов ушел из шоу, передает NUR.KZ.

Ранее Гарик Харламов заявил, что покинул шоу Сomedy Club, а вместо него будет выступать стендап-комик Андрей Бебуришвили.

Теперь на его странице, а также в аккаунте Павла Воли появилось видео с названием "Официальное обращение резидентов Comedy Club". В нем Воля заявляет, что тоже не будет участвовать в шоу.

"Несколько дней назад мой друг Гарик Харламов выложил пост о том, что пора бы в Comedy дать дорогу молодым. Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведем Comedy. Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести Comedy", - высказался Паша.

То же самое заявили Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.

Пока непонятно, является ли видео шуткой или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1996500-pavel-volya-i-timur-batrutdinov-zayavili-chto-uhodyat-iz-comedy-club-vsled-za-harlamovym-video/