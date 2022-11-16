Диджей Imanbek: Не давите на молодежь. Нравоучения только раздражают

Иманбек. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Всемирно известный казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, больше известный как Imanbek, на форуме Стратегических инициатив в Астане высказался о талантливой молодежи Казахстана и дал совет старшему поколению, передает корреспондент NUR.KZ.

Иманбек призвал не создавать препятствий для молодежи.

"Не давите на молодежь, не заставляйте ее делать то, что она не хочет. Если вы хотите, чтобы наши ребята добились каких-то успехов в культуре и науке, то развяжите им руки. Просто не создавайте им препятствий. Нравоучения и наставления только раздражают. Если им нужен будет совет, они сами придут и попросят совета", — отметил Иманбек.

Он отметил, что сейчас живет и работает в разных странах мира. И каждый раз, когда возвращается в Казахстан, всегда замечает какие-то изменения.

"Это меня по-настоящему радует. Думаю, что Казахстан должен быть громким, чтобы нашу страну знали и уважали во всем мире, чтобы о Казахстане говорили как о миротворце. Как страна должна измениться за 7 лет? Думаю, она должна давать возможности", — добавил он.

При этом он отметил, что молодежь Казахстана очень талантливая и достигает больших успехов в разных сферах жизнедеятельности.

"В регионах очень много талантов. Это правда, и я думаю, что наше правительство должно придумать какое-то решение, чтобы эти таланты могли развиваться. У нас очень много умных ребят, которые работают в Google, Facebook. У меня есть друзья, с которыми мы вместе учились, – они пошли в сферу IT, научились и зарабатывают много денег.

Наши казахстанцы хорошо умеют думать на языке IT. Надеюсь, наши айтишники смогут создать компании-единороги (стартап, рыночная стоимость которого достигла $1 млрд долларов – прим. ред.). Я хочу, чтобы за 7 лет Казахстан изменился так, чтобы не только мы – казахстанцы – хотели возвращаться к себе на родину, но чтобы и иностранцы, которые знают о Казахстане, хотели его посетить, посмотреть и пожить здесь", — резюмировал Иманбек.

Напомним, что обладатель премии "Грэмми" Иманбек недавно женился. Его избранницей стала девушка, с которой он встречался более двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1997405-didzhey-imanbek-ne-davite-na-molodezh-nravoucheniya-tolko-razdrazhayut/