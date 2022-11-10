Индира Елемес спела дуэтом с Киркоровым на его концерте в Алматы (видео)

Индира Елемес и Филипп Киркоров. Кадр из видео: instagram.com/indiraelemes

Казахстанская певица Индира Елемес выступила на концерте Филиппа Киркорова в Алматы. Артисты спели дуэтом, кадры с народным артистом России Индира разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Индира Елемес поблагодарила Филиппа Киркорова за возможность спеть с ним в дуэте песню "Роза чайная", автором которого является наш земляк Кай Метов. Киркоров ранее исполнял этот хит с Машей Распутиной.

"Еще раз спасибо за возможность исполнение суперхита из вашего репертуара в дуэте", - написала Индира в своем Instagram.

Певица добавила, что творчество не имеет границ.

"Я встретился здесь, в Алматы, с одной девушкой. Это звезда, звезда Казахстана и Турции Индира Елемес. Вы же не знали, что она будет? Вы знаете, несколько часов назад я тоже не знал", - представил казахстанскую певицу Филипп Киркоров, стоя на сцене Дворца Республики, где состоялся его концерт.

После выступления народный артист России поблагодарил организаторов и отметил талант молодой артистки.

"Какая красивая! Как она украсила сегодняшний концерт! Шикарно вообще!" - воскликнул он.

Напомним, выступивший в Алматы в полуголом виде Киркоров оказался в центре скандала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1996589-indira-elemes-spela-duetom-s-kirkorovym-na-ego-kontserte-v-almaty-video/