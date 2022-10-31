"Ничего не приходит просто так": Дастан Оразбеков рассказал, как добился успеха в карьере

Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Актер и певец Дастан Оразбеков рассказал о том, что стоит за его успехом в карьере, он отметил, что к большой цели можно прийти маленькими шагами. Артист также поведал о своей цели, передает NUR.KZ.

Дастан отметил, что путь к успеху лежит через упорный труд и самосовершенствование.

"Я считаю, что успех - это постоянная работа над собой. До определенного моего возраста мой путь казался мне везением, но когда через много лет ты оглядываешься назад, то понимаешь, сколько времени, нервов и труда было вложено во все это.

Не было дня, когда мы бы просто лежали или били баклуши. Наш день начинался и заканчивался в театре: мы писали песни, учили постановки. Даже у ребят дома мы все равно занимались музыкой.

Сегодня, находясь уже в зрелом возрасте, я понимаю, что ничего не приходит просто так. Хочешь чего-то достичь, то идешь и делаешь. Ежедневно, маленькими шагами приближаешься к большей цели.

Вот и сейчас у меня есть цель - давать возможность развиваться молодым и при этом самому идти в ногу со временем. Совсем скоро "Ғашығым-ай", - написал Дастан в Instagram.

Мы писали ранее, что Дастан Оразбеков записал трек с молодой музыкальной группой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1995051-nichego-ne-prihodit-prosto-tak-dastan-orazbekov-rasskazal-kak-dobilsya-uspeha-v-karere/