Дастан Оразбеков записал трек с молодой музыкальной группой

Дастан Оразбеков. Фото: instagram.com/dastanello

Казахстанский певец, солист группы "Орда" Дастан Оразбеков сообщил, что скоро выйдет новый сингл, записанный совместно с молодой музыкальной группой. Фанаты были рады услышать эту новость, передает NUR.KZ.

"Совсем скоро выйдет в свет новый трек совместно с молодой, но перспективной группой B’NDA. Будете ждать?" - спросил Дастан своих фанатов в Instagram.

Фанаты и коллеги певца заявили, что будут ждать выхода нового сингла. Они также отметили, что Дастан с годами становится еще привлекательнее.

"Суперкрутые", "Очень клевый стиль, очень идет, будем ждать", "Чудесно", "Дастан, пожалуйста, никогда не старейте, я буду плакать, если увижу, как вы состаритесь", "Конечно, будем ждать с нетерпением", "Дастан цветет и не стареет", "Жду, молодцы", "Дастан, как всегда, молод", "Красавчик", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993377-dastan-orazbekov-zapisal-trek-s-molodoy-muzykalnoy-gruppoy/