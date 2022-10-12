"Это просто шедевр": Наzима и Миша Марвин выпустили совместный трек

Наzима и Миша Марвин. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима и российский артист Миша Марвин выпустили совместный трек "Спасибо". Фанаты заявили, что сингл обязательно должен стать хитом, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Наzима и исполнитель хита "Французский поцелуй" шокировали своих подписчиков, опубликовав горячие кадры в соцсети.

Фанаты Наzимы тогда заявили, что ей "не идет быть столь открытой". Теперь же исполнители сообщили о выходе в свет совместного сингла.

"Наш трек "Спасибо" уже доступен", - написала Наzима в Instagram.

"Ребята, поздравляю, очень красиво", "Поздравляю с релизом сильного трека! Влюбилась в песню с первых секунд!", "Я хочу на этот трек клип", "Какой душевный трек", "В самое сердце, это просто шедевр", "Как же это прекрасно", "Какие вы классные", - прокомментировали меломаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1992361-eto-prosto-shedevr-nazima-i-misha-marvin-vypustili-sovmestnyy-trek/