Казахстанскую актрису номинировали на престижную в Азии кинонаграду

Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанскую актрису Жанар Айжанову номинировали в категории "Лучшая женская роль" на 27-м кинофестивале в Пусане, Южная Корея. За награду боролись еще четыре претендентки, передает "Хабар 24".

Кинофестиваль в Пусане стартовал 5 октября и завершится 14 октября. На нем представят 242 фильма из 71 страны. Впервые за три года фестиваль проходит в режиме офлайн.

Жюри кинофестиваля понравилась игра Жанар Айжановой в сериале "Аппақ келін". Поэтому ее пригласили на международный кинофестиваль как одну из лучших киноактрис Азии и включили в номинацию "Лучшая женская роль".

Тем не менее выиграла в этой номинации 30-летняя звезда корейского кино Пак Ын Бин за роль в сериале "Необычный адвокат". Но даже участие в таком престижном кинофестивале – уже победа, считает Айжанова.

"Я в кино недавно, даже 10 лет не прошло. То, что в течение 6-7 лет меня заметили и включили в число лучших актрис, об этом я не могла и мечтать. Я желаю, чтобы мой успех повторили и превзошли наши молодые, и занимали призовые места на фестивалях", – говорит певица и актриса Жанар Айжанова.

Также, по данным телеканала, в Пусане покажут кинокартину, снятую с участием казахстанского режиссера Дарины Манаповой.

Напомним, в сентябре стало известно, что Оскаровский комитет Казахстана выдвинул от нашей страны в этом году на "Оскар" фильм "Жизнь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1991822-kazahstanskuyu-aktrisu-nominirovali-na-prestizhnuyu-v-azii-kinonagradu/