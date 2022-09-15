Казахстанский фильм "Жизнь" выдвинут на премию "Оскар"

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Решением Оскаровского комитета Казахстана от нашей страны на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинут фильм "Жизнь" режиссера Эмира Байгазина, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства культуры и спорта РК.

Как пояснили в министерстве, оглашение списка номинантов на премию американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года.

По данным ведомства, мировая премьера картины "Жизнь" состоялась на проходящем в эти дни престижном кинофестивале в Торонто в секции "Современное мировое кино".

Сообщается, что фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Церемония вручения кинонаград должна пройти 12 марта 2023 года.

Напомним, что на минувшей церемонии премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила японская картина "Сядь за руль моей машины".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1988032-kazahstanskiy-film-zhizn-vydvinut-na-premiyu-oskar/