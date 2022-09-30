Михалков попросил отсрочить призыв занятым на съемках общественно значимых проектов

Никита Михалков. Кадр из видео: YouTube/вДудь

Российский и советский режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить призыв деятелей кинематографа, занятых на общественно значимых проектах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

"Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены", - сказал режиссер и глава Союза кинематографистов России.

Михалков напомнил, что в годы Великой Отечественной войны многих кинематографистов временно освобождали от военной службы. Делалось это для того, чтобы они снимали фильмы, поднимающие дух народа во время войны.

Ранее стало известно, попадают ли российские актеры и певцы под частичную мобилизацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990331-mihalkov-poprosil-otsrochit-prizyv-zanyatym-na-semkah-obschestvenno-znachimyh-proektov/