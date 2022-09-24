Тысячи людей из Европы, Азии и Америки собрались на фан-встрече с Димашем в Алматы (фото)

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ледовом дворце "Алматы Арена" состоялась фан-встреча с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном. Множество людей собрались у здания задолго до начала мероприятия, чтобы повидаться с артистом, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, накануне Димаш впервые провел долгожданный сольный концерт в Алматы. Чтобы увидеть своего кумира воочию, на концерт съехались его фанаты из разных уголков мира.

Теперь толпа поклонников приехала в "Алматы Арену" на новую встречу со своим любимцем, заполнив весь зал.

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди них были и представители фан-клубов из разных стран, в том числе из Эквадора, Уругвая, Вьетнама, Таиланда, Швеции, Финляндии, Испании, Словакии, Чехии, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки и многих других регионов. Многие из присутствующих посетили и концерт, прошедший накануне.

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рядом с Димашем находились также члены его семьи.

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фанаты Димаша, желая порадовать певца, приготовили для него множество подарков.

Сам артист, сидя на сцене, отвечал на вопросы ведущих, а также шутил, заражая смехом весь зал. Зрители всем видом излучали радость от новой встречи со своим любимым артистом и ловили каждое его слово. Фан-встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере.

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматыы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989457-tysyachi-lyudey-iz-evropy-azii-i-ameriki-sobralis-na-fan-vstreche-s-dimashem-v-almaty-foto/