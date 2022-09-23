Певица МакSим заменит Лободу в качестве члена жюри в шоу "Голос. Дети"

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим будет среди членов жюри в российском шоу "Голос. Дети" в грядущем десятом сезоне. Она заменит украинскую артистку Светлану Лободу.

Наставниками в десятом сезоне детского «Голоса» будут Баста, Егор Крид и певица МакSим, об этом сообщает издание StarHit. Для пережившей тяжелую форму COVID-19 артистки участие в проекте Первого канала станет дебютом. Баста и Егор Крид уже не раз были в составе жюри шоу.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал еще в августе, в начале сентября процедура была завершена. Когда шоу выйдет в эфир, пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что участник девятого сезона российского проекта "Голос. Дети" Тимур Тян из Кызылорды принял участие в концерте Егора Крида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989326-pevitsa-maksim-zamenit-lobodu-v-kachestve-chlena-zhyuri-v-shou-golos-deti/