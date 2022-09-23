Певица Валерия отменила все концерты из-за мобилизации в России

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия решила отменить все запланированные концерты. Она сочла неуместным в нынешних обстоятельствах "музыкой дарить праздник, радость, веселье", передает NUR.KZ.

"Дорогие мои любимые зрители и слушатели! Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время. Хочется музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах , мне кажется, это не очень уместно", - написала артистка накануне в своем Instagram.

Валерия добавила, что продолжит петь, несмотря на отмену концертов.

"Да, конечно, каждый должен заниматься своим делом, я, безусловно, буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить до лучших времен. Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в Крокусе, состоится. А пока прошу отнестись к моему решению с пониманием. Будут еще в нашей с вами жизни праздники!" - резюмировала певица.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1989232-pevitsa-valeriya-otmenila-vse-kontserty-iz-za-mobilizatsii-v-rossii/