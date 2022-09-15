Пост в Instagram за 1,1 млн тенге: блогерша Нами рассказала, сколько зарабатывает на рекламе

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова рассказала о том, сколько зарабатывает на своей рекламе в соцсетях. Один рекламный пост может принести ей больше миллиона тенге.

В интервью "Общуха с Нами Кулумбетовой" на канале "На худой конец" Айман поведала о своем заработке. По словам маркетолога, один пост в ее Instagram обходится в 1,1 миллиона тенге - вне зависимости от того, Reals это, фото или видео.

За серию рекламных Stories Айман берет 700 тысяч тенге. При этом она дала понять, что не стала бы рекламировать такие вещи, как казино.

Блогерша также призналась, что хотела бы попробовать себя в роли ведущей.

"Я вижу формат мероприятий: какие-то концерты большие на больших площадках, форумы, связанные с диджиталом, с маркетингом, с продажами, с личностным ростом, с психологией, возможно, если как модератор. Я вижу себя ведущей на радио или телевидении. Но не частных мероприятий типа свадеб, я не представляю, что я там могу делать. Я могу, конечно, развеселить, но зачем - для этого есть люди, которые в этом сильны, которые дадут тебе ту энергию, которая нужна на этом мероприятии", - прокомментировала Нами.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Нами Кулумбетова рассказала о потере первого ребенка при родах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987849-post-v-instagram-za-11-mln-tenge-blogersha-nami-rasskazala-skolko-zarabatyvaet-na-reklame/