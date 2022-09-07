Нурлан Батыров высказался о национальности избранницы и сравнил Алматы с Нур-Султаном

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанского вайнер Нурлана Батырова спросили о том, должна ли его девушка быть казашкой. В ответ блогер заявил, что "душа не задается вопросом о национальности", передает NUR.KZ.

На странице в Instagram Батыров продолжил общаться с подписчиками, которым недавно рассказал о своих романтических отношениях.

Один из них поинтересовался, должна ли его девушка быть казашкой по национальности.

"Когда тебе кто-то симпатичен/нравится, то душа не задается вопросом о национальности. Я вообще заметил за собой такую черту, я, оказывается, вообще не знаю национальности своих друзей. Ну, в смысле никогда даже не задумывался о корнях", - прокомментировал вопрос Нурлан.

Блогера также спросили, чем Нур-Султан лучше Алматы.

"На самом деле ничем. Сравнивать эти два города бессмысленно. Алматинцы совершают главную ошибку, ища в Астане Алматы. Алматинскую атмосферу вы не найдете нигде, и поэтому, когда каждый раз говорите, что Астана не такая, она такой от этого мнения не перестанет быть. Потому как у Астаны свой вайб, и ровно там он и останется, так же, как и алматинский в Алматы", - заявил Батыров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986580-nurlan-batyrov-vyskazalsya-o-natsionalnosti-izbrannitsy-i-sravnil-almaty-s-nur-sultanom/