Джастин Бибер отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем

Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Канадский музыкальный исполнитель Джастин Бибер сообщил об отмене своего мирового турне Justice World Tour из-за проблем с физическим и психическим здоровьем, передает TMZ.

Певец заявил, что концерты в рамках его мирового тура серьезно повлияли на его здоровье, поэтому он вынужден их приостановить.

"После выступлений я начал чувствовать себя истощенным. Тогда я понял, что нужно поставить в приоритет свое здоровье. Поэтому я делаю перерыв от туров. У меня будет все хорошо. Мне нужно время, чтобы отдохнуть и чувствовать себя лучше", – написал Бибер в Instagram.

Как передает издание со ссылкой на источник, артист мог приостановить турне из-за проблем с психическим здоровьем. Другой причиной может быть недавнее поражение лицевого нерва, вызванное синдромом Рамзи Ханта.

Отмечается, что мировой тур должен был завершиться в марте 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986572-dzhastin-biber-otmenil-mirovoy-tur-iz-za-problem-so-zdorovem/