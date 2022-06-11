Джастин Бибер сообщил о том, что у него парализовало половину лица

Джастин Бибер. Фото: Angela Weiss/Getty Images

Известный канадский певец Джастин Бибер сообщил своим поклонникам о том, что у него парализовало половину лица. По словам артиста, это произошло из-за синдрома Рамсея Ханта.

Бибер записал видеообращение к фанатам и опубликовал его в своем Instagram. Певец заявил, что в настоящее время парализована вся правая сторона его лица. Он не может моргать правым глазом и нормально улыбаться.

Как пояснил Джастин, ему диагностировали синдром Рамзи Ханта, который поражает лицевые нервы, что и спровоцировало паралич.

Артист также заявил, что со временем он сможет вернуть прежнюю подвижность лицевых мышц, но не знает, когда это случится.

Бибер попросил своих фанатов помолиться за него.

Поклонники в комментариях поддержали певца, пожелав ему здоровья и стойкости.

"Люблю тебя, Джастин. Будь сильным", "Молюсь за тебя", "Джастин, ты обязательно победишь", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1973639-dzhastin-biber-soobschil-o-tom-chto-u-nego-paralizovalo-polovinu-litsa/