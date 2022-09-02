Живущая в Турции продюсер Алуа Конарова: Ощущение, что меня уже списали в Казахстане

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова заявила, что у нее есть ощущение, будто в Казахстане ее "уже списали". Она заверила, что это зря, и пообещала вернуться в страну, передает NUR.KZ.

В своем Instagram продюсер показала, как участвует в видеосъемках к некоему проекту.

"Ощущение, что меня уже списали в Казахстане. А зря, зря. I'll be back, 667", - заявила Конарова.

Подписчики заверили, что с нетерпением ждут ее и ее новых проектов.

"Вы всегда в нашем сердце", "Вы незабываема", "Быть такого не может! Вы умница", "Ваша фишка в вашей честности. В КЗ нужны такие люди", "Возвращайтесь, Алуа!", "Ждем и скучаем", - прокомментировали они ее слова.

Напомним, ранее Алуа Конарова высказалась о различных курсах в Сети для "прокачивания" себя. Она выразила недоумение по поводу того, что люди готовы платить деньги за подобные курсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985823-zhivuschaya-v-turtsii-prodyuser-alua-konarova-oschuschenie-chto-menya-uzhe-spisali-v-kazahstane/