"Можно деньги отложить на авиабилет": Алуа Конарова резко высказалась о блогерах и их курсах

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова высказалась о различных курсах в Сети для "прокачивания" себя. Она выразила недоумение по поводу того, что люди готовы платить деньги за подобные курсы, передает NUR.KZ.

"Так много нынче непонятных блогеров, демонстрирующих онли лухари жизнь и имеющих мильены подписчиков. Просто фоты, рилзы, сторис из разных мест отдыха, в разных позах, в дорогом, брендовом шмотье, распаковки (анпакинг) этого шмотья, новых мобилок или украшений от "шопар".

В постах, как правило, описывается, нелегкий путь к этой самой лухари вип голд жизни, прогрев, так называемый, перед сбором бабла (орфография и пунктуация автора сохранена - прим. ред.)", - высказалась Конарова в своем Instagram.

Она отметила, что после подобных прогревов объявляется какой-нибудь курс "Как стать богатым", "Как выйти замуж", "Как удержать мужчину" и так далее.

"Люди платят, клюют на эту хрень. На фига? Когда можно те же деньги отложить на авиабилет в другую страну, а на деньги от очередного тупого курса купить тур в Грузию, например. Ну, или книги купить, языковые курсы, масса альтернативы для работы мозга", - написала Алуа Курманалиевна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1985585-mozhno-dengi-otlozhit-na-aviabilet-alua-konarova-rezko-vyskazalas-o-blogerah-i-ih-kursah/