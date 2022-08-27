"Просто восторг!": Димаш Кудайберген представил новый клип

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил премьеру клипа на песню Zhalyn. Поклонники со всего мира дали высокую оценку музыкальной новинке, отметив, что это стильная и современная песня, передает NUR.KZ.

Димаш сообщил поклонникам о выходе нового клипа на его авторском YouTube-канале.

"Клип на песню Zhalyn на моем официальном канале YouTube. Это неофициальное музыкальное видео. Всем хорошего дня", - написал Димаш в своем Instagram.

Поклонники дали высокую оценку новой песне и клипу, оставив множество комментариев.

"Браво, Димаш! Песня красивая!", "Очень понравился клип", "Посмотрела клип уже, классно, новый формат", "Потрясающий голос Димаша на родном, казахском языке", "Великолепная песня, стильная, современная, домбра в финальной части - просто восторг!" - отметили фанаты.

Автором музыки является композитор Едильжан Габбасов, мелодия была написана им в соавторстве с Димашем Кудайбергеном. Знакомство с молодым исполнителем вдохновило Едильжана на создание мелодии, пишет DimashNews.

"Zhalyn я сочинил, когда встретился с Димашем еще в 2020 году. Написав мелодию куплета, я показал отрывок песни Димашу, после чего он уже сочинил к ней припев.

Таким образом, в нашем творческом тандеме и родилась эта композиция. Думаю, всем слушателям понравится это произведение, а мы будем и дальше дарить им много качественных работ", - отметил композитор.

Слова к песне написал поэт Нуржан Асхатулы. Тематику текста выбирал Димаш. Песня хоть и романтическая, но в ней присутствует характер, говорит автор текста.

Клип в жанре MOOD VIDEO был снят режиссером Шынгысханом Тажикеевым.

"Цель съемки MOOD VIDEO - показать исполнителя с новой стороны с помощью динамичной монтажной нарезки, а также использования специального лазера и других осветительных приборов без внедрения определенной концепции.

На площадке Димаш создавал невероятную атмосферу своей энергетикой, что позволило всей команде провести съемки на позитивной ноте”, - рассказал режиссер.

Ранее Димаш Кудайберген рассказывал, что впервые за пять лет записал эстрадную песню на казахском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985091-prosto-vostorg-dimash-kudaybergen-predstavil-novyy-klip/