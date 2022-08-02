Димаш Кудайберген впервые за пять лет записал песню на казахском языке (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген записал песню на казахском языке. По словам самого артиста, это произошло впервые за последние пять лет, передает NUR.KZ.

О своем новом творческом продукте Кудайберген объявил в Instagram.

"Это моя первая эстрадная песня на казахском языке за последние пять лет. Музыку я написал в соавторстве с талантливым Едильжаном Габбасовым. Премьера состоится через пару дней", - написал Димаш, выложив видео записи трека.

Пользователи соцсети с радостью отреагировали на новость.

"Как скоро премьера. Сердцебиение успокоить не успеем даже", "Прелестно, прелестно! Будет новое, шедевральное! Пой, на любом языке пой, только будь с нами! На родном языке нам всегда дороги твои песни", "Порадовал прям видео со съемок практически онлайн. Класс! Почаще бы так", "Ждем с нетерпением!" - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1981264-dimash-kudaybergen-vpervye-za-pyat-let-zapisal-pesnyu-na-kazahskom-yazyke-video/