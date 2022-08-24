"Красивая песня": Шахизада спела в дуэте с молодым артистом

Шахизада и Багдат Сеит. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада представила на суд меломанов музыкальную новинку. Она спела дуэтом с молодым артистом Багдатом Сеитом, передает NUR.KZ.

Недавно Шахизада заинтриговала фанатов, опубликовав видео с молодым человеком. Поклонники певицы начали гадать, кем он является Шахизаде, а некоторые даже предположили, что это ее супруг, ведь артистка в прошлом году вышла замуж, но так и не показала своего избранника.

Выяснилось, что молодой человек на видео - певец Багдат Сеит. Шахизада презентовала дуэт с ним, сообщив о премьере песни "Жұбайлар жыры" в Instagram.

Ценители таланта Шахизады отметили, что песня им очень понравилась.

"Прекрасный дуэт", "Очень люблю слушать песни Шахизады", "Красивая песня", "Творческих вам успехов", "Превосходно", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1984576-krasivaya-pesnya-shahizada-spela-v-duete-s-molodym-artistom/