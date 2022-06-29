Вышедшая замуж Шахизада заинтриговала фанатов, опубликовав видео с молодым человеком

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада, не так давно вышедшая замуж, но так и не показавшая своего избранника, заинтриговала фанатов видео с молодым человеком. Подписчики в соцсети начали строить предположения, размышляя, кем же приходится ей незнакомец, передает NUR.KZ.

На видео, которое Шахизада опубликовала в Instagram, певица грациозно проходится под руку с молодым человеком, за кадром звучит песня в исполнении Нуржана Керменбаева "Менің махаббатым". На Шахизаде нежное летящее платье, которое добавляет кадрам романтичности.

Подписчики тут же принялись гадать, кем же приходится мужчина артистке. Ведь в прошлом году 55-летняя Шахизада снова вышла замуж. А после супруги улетели на отдых в Турцию. Однако певица сохранила интригу и не показала своего избранника.

"Это ваш муж, Шахизада ханым?", "Ой, это супруг ваш?", "Вы достойны счастья", "Супер, красавица, будьте счастливы", "Разве это не ее сын?", "Если такую песню ставят, то конечно, найдутся те, кто будет думать, что это любимый", - предположили поклонники.

Однако под постом были оставлены и другие комментарии. Комментаторы заявили, что это коллега Шахизады по сцене.

"Прекратите, если толком ничего не знаете, стыдно будет, это артист", "Это не муж и не сын, они поют вместе, будет дуэт. Это молодой певец Султан", "Это Багдат Талгатулы - молодой, талантливый певец", "Если вместе ходят, то сразу кем-то является? Когда уже прекратим такое. У Шахизады чистое сердце, я очень ее уважаю", - заявили сведущие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976166-vyshedshaya-zamuzh-shahizada-zaintrigovala-fanatov-opublikovav-video-s-molodym-chelovekom/