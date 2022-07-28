"Красивая, талантливая, стильная": Лана презентовала новую музыкальную композицию

Лана Кунсеркина. Фото: instagram.com/lanaviolinofficial

Казахстанская скрипачка Лана Кунсеркина, проживающая много лет в Москве, презентовала новую музыкальную работу. Композиция "Акварель" в исполнении Ланы пришлась по душе фанатам, передает NUR.KZ.

Верные поклонники творчества Ланы были рады услышать о премьере.

"Композиция "Акварель" композитора Адиля Жамбакиева на всех цифровых музыкальных платформах! Скачивайте и наслаждайтесь!" - написала скрипачка в Instagram.

Подписчики, а их у Ланы в этой социальной сети больше 20 тысяч, дали высокую оценку музыкальной новинке.

"Помню вас такую со скрипкой - красивую, талантливую, стильную!", "Божественно", "Лана, вы просто прелестны", "Обожаю вас", "Рахмет за музыку", "Как красиво, прелесть", "Очень красивая мелодия", - отметили меломаны.

Ранее Лана поразмышляла о "феномене казахов". Артистка заявила, что гордится талантливыми земляками, которые прославились за пределами страны. Скрипачка также рассказала о своей любви к Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1980680-krasivaya-talantlivaya-stilnaya-lana-prezentovala-novuyu-muzykalnuyu-kompozitsiyu/