"Это наш родной город": живущая в Москве Лана Кунсеркина рассказала о любви к Алматы

Лана Кунсеркина. Фото: instagram.com/lanaviolinofficial

Казахстанская скрипачка Лана Кунсеркина-Саркисян, уже долгое время живущая в Москве, рассказала о том, что ее муж, известный психолог Константин Саркисян, очень любит Казахстан. Она также ответила на вопросы своих подписчиков о личной жизни, передает NUR.KZ.

Лана ответила на вопрос, скучает ли по Алматы.

"Я очень сильно скучала по Алматы, когда только переехала в Москву, и мне пришлось прямо привыкать, потому что здесь совершенно другой менталитет, совершенно другие люди. Они очень отличаются от казахстанцев.

Но тем не менее я очень полюбила этот город, когда его начинаешь понимать, когда начинаешь понимать суть фразы "Москва слезам не верит", то, как правило, это работает на тебя. Это очень честный город", - ответила она.

Лана отметила, что ее супруг - известный психолог, режиссер, писатель Константин Саркисян - очень трепетно относится к ее родному Алматы.

"Мой муж очень любит Казахстан, очень любит Алматы, этот город ему напоминает город его детства - Баку. Он сказал, что по менталитету очень похожи. Это наш родной город, что можно сказать еще", - призналась скрипачка.

Подписчики поинтересовались, бывало ли так, чтобы муж раздражал Лану.

"Такого у меня нет, чтобы меня бесил или злил муж. Но я могу злиться, а это уже чувство и с этим чувством я могу поработать. И еще дам очень важную подсказку, если вы на кого-то злитесь, если вас кто-то раздражает, какое-то качество вам в ком-то не нравится, это означает, что это качество есть у вас", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963793-eto-nash-rodnoy-gorod-zhivuschaya-v-moskve-lana-kunserkina-rasskazala-o-lyubvi-k-almaty/