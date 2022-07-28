"Нет цели петь до старости": Ернар Садирбаев заявил, что планирует сменить профессию

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский исполнитель Ернар Садирбаев, выступающий на сцене под псевдонимом Amre, заявил, что в будущем хочет уйти в бизнес, а пение оставить как хобби, передает NUR.KZ.

На вопрос, кем Ернар видит себя через пять лет, певец ответил, что хочет попробовать силы в другой сфере.

"В бизнесе. Буду выступать пока выступается, дальше как хобби. Нет цели до старости петь. Наоборот, хочется поддерживать, помогать молодым талантам. В будущем вижу себя в личном бизнесе. Все в руках Всевышнего", - написал он.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Артист ответил, что планирует провести гала-концерты в Алматы и Нур-Султане, это произойдет осенью сразу после окончания его концертного тура по городам Казахстана.

Финалист российского шоу "Голос" желает также попробовать силы в международных конкурсах.

"Дайте мне время", - сказал он.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1980614-net-tseli-pet-do-starosti-ernar-sadirbaev-zayavil-chto-planiruet-smenit-professiyu/