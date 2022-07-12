"Это бесподобная работа": Дима Билан и МакSим выпустили клип на песню "Знаешь ли ты" (видео)

Дима Билан и МакSим. Фото: instagram.com/bilanofficial

Российские артисты Дима Билан и МакSим снялись в совместном клипе на песню "Знаешь ли ты". Поклонники музыкальных исполнителей отметили, что это бесподобная работа, подарившая второе дыхание знаменитому треку, передает NUR.KZ.

Ранее Билан и МакSим записали ремикс на легендарную песню "Знаешь ли ты". А теперь объявили о выходе совместного черно-белого клипа.

"Премьера от меня и МакSим! Перерожденная легендарная музыка "Знаешь ли ты" теперь не только в ваших плейлистах, но и в Youtube! Чувства, которые сложно выразить словами, но можно услышать и увидеть своими глазами!" - написал Билан в своем Instagram.

"Это бесподобная работа", "Возродили легендарную песню "Знаешь ли ты" теперь приобрела новую жизнь! Спасибо прекрасным артистам Диме и Марине!", "Нежный клип о чувствах в деталях", "Столько передали эмоций, получилась очень чувственная история! Спасибо Диме и Марине, две души", - прокомментировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1977977-eto-bespodobnaya-rabota-dima-bilan-i-maksim-vypustili-klip-na-pesnyu-znaesh-li-ty-video/