"Так много любви": Билан и МакSим записали ремикс на легендарную песню "Знаешь ли ты" (видео)

Дима Билан и МакSим. Фото: instagram.com/bilanofficial

Российские певцы Дима Билан и МакSим записали совместный ремикс на знаменитую песню "Знаешь ли ты". Билан назвал их дуэт "легендарным", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дима объявил о премьере ремикса.

"Премьера! Не побоюсь этого слова - легендарный дуэт! Наш с МакSим новый взгляд на песню "Знаешь ли ты". Музыка, разливающаяся ностальгическим теплом, которая 16 лет назад покорила сердце каждого, возрождается вновь! Слушайте на цифровых площадках! Романтика ворвалась в чат!" - написал он.

Поклонники пришли в восторг от известия об их совместной работе.

"А у меня есть старенький диск mp3, с одной стороны песни Димы Билана, а с другой стороны - Максим! И вот кто знал, что вы когда-то споете дуэтом!", "Поздравляю с премьерой! Очень красиво! Нежно, трепетно, бережно! Так много любви и светлой ностальгии", "Это признание в любви, очень классное исполнение. Какие мощные голоса, энергетика! Талантливые, красивые, эффектные. Прекрасное исполнение. Как всегда, на все 100", "Какая аранжировка и как вы звучите, обрамляете голос Марины!" - восхитились пользователи соцсети.

Напомним, ранее МакSим и Егор Крид выпустили совместный ремикс на песню "Отпускаю".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967346-legendarnyy-duet-bilan-i-maksim-zapisali-remiks-na-znamenituyu-pesnyu-znaesh-li-ty-video/