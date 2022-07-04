"Решила, что докажу не словами, а делом": Жулдыз Абдукаримова рассказала, как сыграла в кино

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала о том, как проходили съемки фильма "Когда ангелы спят", где сыграла главную роль. Супруга певца Кайрата Нуртаса призналась, что за ее спиной были разговоры о том, что роль досталась ей благодаря мужу, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абудкаримова уже рассказывала своим читателям в Instagram, чему посвятила 10 лет своей жизни. Она также вспомнила, как добилась мечты и стала актрисой.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз продолжила разговор и поведала, как появилась на публике после 10 лет затворничества.

"Могу сказать, что через 10 лет началась моя "вторая" жизнь. Следуя идее моей мамы (свекрови), я показалась обществу не просто так, а с презентацией фильма. К тому же, свекор тоже мне дал свое разрешение. Настало время моего выхода в свет спустя 10 лет", - поделилась актриса.

Жулдыз рассказала, как к ней отнеслись на съемочной площадке фильма "Когда ангелы спят". В этом фильме она сыграла в паре с Кайратом Нуртасом.

"Нет, меня не встретили с радостью. Улыбались в глаза, а за спиной перешептывались, я это слышала. А однажды, не заметив меня, когда я учила текст, произнесли: "Конечно, если бы мой муж был певцом, я бы тоже играла главную роль, даже если не была бы актрисой. Вот и с жиру бесится", - продолжила Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга Кайрата Нуртаса объяснила, что не стала спорить, а доказала свой профессионализм игрой в фильме.

"Я никому ничего не сказала. Только самой себе заявила, что должна приложить все усилия и сыграть на все сто процентов. Я решила, что докажу не словами, а делом. Я дала себе слово - если не справлюсь с ролью, то отдам ее той актрисе, которая справится лучше меня", - призналась она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз отметила, что годы, которые она провела дома, воспитывая четверых детей, научили ее быть терпеливой.

"Я рассказываю вам это не для того, чтобы заявить, мол, смотрите, какая я замечательная. 10 лет научили меня быть терпеливой, говорить без слов. Я уже не была 16-летней Жулдыз. Я знала, чего хочу и как добиться этого. Я поняла, что добиться цели помогают действия, а не слова", - резюмировала актриса.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976782-reshila-chto-dokazhu-ne-slovami-a-delom-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-kak-sygrala-v-kino/