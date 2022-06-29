"Поверила в свой талант": Жулдыз Абдукаримова рассказала, как добилась мечты

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова рассказала о том, как претворила мечту в жизнь и освоила любимую профессию. Несмотря на то, что ее отец был против, Жулдыз стала актрисой, о чем не пожалела ни на секунду, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова и ранее была достаточно откровенна со своими подписчиками в Instagram. В этот раз она решила рассказать, как освоила актерское мастерство.

"Как только я стала студенткой, сразу же начала набираться опыта в созданном при колледже монотеатре имени нашего педагога, театрального режиссера, актера и общественного деятеля Байтена Омарова. Больше всего мне запомнилась постановка по пьесе Дулата Исабекова "Алтын тордағы құс", - рассказала она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отец Жулдыз был против того, чтобы дочь стала актрисой. Он поставил условие, что дочь будет учиться в колледже искусств, если поступит туда с первого раза.

"Так, следуя условиям отца, я поступила на учебу с первого же раза. Я и сама удивилась. С той минуты я поверила в свои силы, в свой талант. Я поняла, что можно достичь мечты без помощи знакомых и родственников, денег и богатства. Закончив учебу, я еще полгода работала в театре", - продолжила она свой рассказ.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз призналась, что позже влюбилась и вышла замуж за Кайрата Нуртаса. Ей пришлось сделать паузу в карьере, которая затянулась на 10 лет. Актриса пообещала, что расскажет своим подписчикам о том, чем занималась все это время.

Мы писали ранее, что Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с огромным букетом роз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976223-poverila-v-svoy-talant-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-kak-dobilas-mechty/