"Поверила в свой талант": Жулдыз Абдукаримова рассказала, как добилась мечты
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Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова рассказала о том, как претворила мечту в жизнь и освоила любимую профессию. Несмотря на то, что ее отец был против, Жулдыз стала актрисой, о чем не пожалела ни на секунду, передает NUR.KZ.
Жулдыз Абдукаримова и ранее была достаточно откровенна со своими подписчиками в Instagram. В этот раз она решила рассказать, как освоила актерское мастерство.
"Как только я стала студенткой, сразу же начала набираться опыта в созданном при колледже монотеатре имени нашего педагога, театрального режиссера, актера и общественного деятеля Байтена Омарова. Больше всего мне запомнилась постановка по пьесе Дулата Исабекова "Алтын тордағы құс", - рассказала она.
Отец Жулдыз был против того, чтобы дочь стала актрисой. Он поставил условие, что дочь будет учиться в колледже искусств, если поступит туда с первого раза.
"Так, следуя условиям отца, я поступила на учебу с первого же раза. Я и сама удивилась. С той минуты я поверила в свои силы, в свой талант. Я поняла, что можно достичь мечты без помощи знакомых и родственников, денег и богатства. Закончив учебу, я еще полгода работала в театре", - продолжила она свой рассказ.
Жулдыз призналась, что позже влюбилась и вышла замуж за Кайрата Нуртаса. Ей пришлось сделать паузу в карьере, которая затянулась на 10 лет. Актриса пообещала, что расскажет своим подписчикам о том, чем занималась все это время.
Мы писали ранее, что Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с огромным букетом роз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976223-poverila-v-svoy-talant-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-kak-dobilas-mechty/