"Я развивалась": Жулдыз Абдукаримова объяснила, на что потратила 10 лет своей жизни

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала о том, чем занималась в течение десяти лет, которые стали паузой в ее карьере. Супруга певца Кайрата Нуртаса призналась, что не только растила детей, но и работала над саморазвитием, передает NUR.KZ.

Мать четверых детей объяснила, что не теряла времени зря. Она была вынуждена прервать актерскую карьеру, но потратила время на детей и себя.

"Итак, что же я делала эти десять лет. Во-первых, я была занята выполнением своей женской миссии, а также материнской. Наряду с тем, что растила детей и уделяла их здоровью большое внимание, я растила и себя саму, я развивалась - это было духовное развитие, самообразование, развитие в морально-психологическом плане.

Я уделяла себе внимание - своей внешности, фигуре, уходу за лицом, в целом, следила за своим здоровьем. После того, как все мои дети пошли в школу, я полностью взялась за себя, мне захотелось с вами поделиться своим путем развития. Я выполняю свою миссию совершенствования личности", - рассказала она.

Отметим, что в настоящее время Жулдыз вернулась к актерской деятельности, она также ведет телевизионные проекты.

Ранее Жулдыз Абдукаримова рассказала, как достигла мечты и стала актрисой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976390-ya-razvivalas-zhuldyz-abdukarimova-obyasnila-na-chto-potratila-10-let-svoey-zhizni/