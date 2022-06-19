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Лейбл Скриптонита закрылся и распустил артистов

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Скриптонит
Скриптонит. Кадр из выступления: YouTube / Musica36

Продюсерский лейбл Musica36 известного казахстанского исполнителя Адиля Жалелова, выступающего под псевдонимом Скриптонит, объявил о завершении работы. Сообщение появилось на официальной Instagram-странице лейбла.

"Уважаемые слушатели, вынуждены сообщить, что в феврале 2022 года лейбл Musica36 прекратил свою деятельность.

Артисты продолжают свою деятельность вне лейбла, личные социальные сети многих артистов остаются официальными источниками информации", - говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте Musica36, в состав лейбла входили следующие артисты:

  • Скриптонит (основатель);
  • Gruppa Skryptonite;
  • Truwer;
  • Kali;
  • M’Dee;
  • TAYÖKA;
  • Сестры;
  • Qurt;
  • Индаблэк;
  • Gee Baller;
  • Bludkidd.

Напомним, в 2021 году Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974706-leybl-skriptonita-zakrylsya-i-raspustil-artistov/

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