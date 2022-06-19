Лейбл Скриптонита закрылся и распустил артистов

Скриптонит. Кадр из выступления: YouTube / Musica36

Продюсерский лейбл Musica36 известного казахстанского исполнителя Адиля Жалелова, выступающего под псевдонимом Скриптонит, объявил о завершении работы. Сообщение появилось на официальной Instagram-странице лейбла.

"Уважаемые слушатели, вынуждены сообщить, что в феврале 2022 года лейбл Musica36 прекратил свою деятельность.

Артисты продолжают свою деятельность вне лейбла, личные социальные сети многих артистов остаются официальными источниками информации", - говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте Musica36, в состав лейбла входили следующие артисты:

Скриптонит (основатель);

Gruppa Skryptonite;

Truwer;

Kali;

M’Dee;

TAYÖKA;

Сестры;

Qurt;

Индаблэк;

Gee Baller;

Bludkidd.

Напомним, в 2021 году Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974706-leybl-skriptonita-zakrylsya-i-raspustil-artistov/