Лейбл Скриптонита закрылся и распустил артистов
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Продюсерский лейбл Musica36 известного казахстанского исполнителя Адиля Жалелова, выступающего под псевдонимом Скриптонит, объявил о завершении работы. Сообщение появилось на официальной Instagram-странице лейбла.
"Уважаемые слушатели, вынуждены сообщить, что в феврале 2022 года лейбл Musica36 прекратил свою деятельность.
Артисты продолжают свою деятельность вне лейбла, личные социальные сети многих артистов остаются официальными источниками информации", - говорится в сообщении.
Согласно информации на официальном сайте Musica36, в состав лейбла входили следующие артисты:
- Скриптонит (основатель);
- Gruppa Skryptonite;
- Truwer;
- Kali;
- M’Dee;
- TAYÖKA;
- Сестры;
- Qurt;
- Индаблэк;
- Gee Baller;
- Bludkidd.
Напомним, в 2021 году Скриптонит стал артистом года в России по версии Apple Music.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1974706-leybl-skriptonita-zakrylsya-i-raspustil-artistov/