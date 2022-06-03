"Для меня это большая честь": Билан о совместном творчестве с МакSим

МакSим и Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Дима Билан с восторгом высказался о совместном творчестве с певицей МакSим и поблагодарил ее за него. Артист заявил, что для него большая честь "прикоснуться" к ее легендарной музыке, передает NUR.KZ.

Певец получил премию Ru.Tv в номинации "Артист года" и в спецноминации "Дуэты Билана". Во время церемонии он спел вместе с МакSим их ремикс, а сама певица рассказала, как когда-то писала песни Билану, который уже на тот момент был состоявшимся артистом.

"И вот спустя годы этот по-настоящему знаменитый, любимый артист решил спеть со мной мою песню. Для меня это большая честь и гордость, потому что я считаю его настоящим профессионалом", - заявила артистка.

В своем Instagram Билан, который недавно вместе с МакSим записал ремикс на легендарную песню "Знаешь ли ты", прокомментировал свои чувства от их работы и выразил благодарность за ее слова.

"МакSим, спасибо тебе! 16 лет назад, когда твоя песня "Знаешь ли ты" была практически на всех телефонных гудках и звонках, я и подумать не мог, что спустя такое количество времени мы возродим это произведение и уже вдвоем с тобой! Для меня это большая честь прикоснуться, не побоюсь этого слова, к легендарной музыке! Я был поражен твоими словами на премии Ru.Tv, честно , в голове пронеслось: "Про кого это?". Я и подумать не мог, что ты это говоришь обо мне .

Я очень проникся к тебе и не понаслышке знаю, какая ты сильная девушка! И какая у тебя творческая душа! Написать такую музыку, которая сквозь года живет и по первым аккордам узнается и трогает сердца (твое недавнее выступление на матче - тому подтверждение) - это дорогого стоит!

Спасибо тебе за то, что мы творчески соприкоснулись! Ты - профессионал! Совсем скоро мир увидит нашу совместную видеоисторию "Знаешь ли ты"! Будет тонко, творчески и красиво! По-другому с тобой быть и не может!" - заявил певец.

Поклонники поддержали его слова и высказались об их дуэте.

"Самый трогательный номер и исполнение, Марина такая светлая, ваш дуэт - подарок нам", "Дуэт прекрасный, сильные голоса, которые дают проникнуть в душу каждого человека, который смог полюбить и быть счастливым", "Какие вы оба великолепные, спасибо вам за ваши песни, на протяжении долгих лет вы нас радуете своими талантами", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972377-dlya-menya-eto-bolshaya-chest-bilan-o-sovmestnom-tvorchestve-s-maksim/