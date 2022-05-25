"Какая-то синяя баба": Ольга Бузова получила премию "Королева трендов" (фото)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова получила премию "Королева трендов" от журнала Moda Topical. Телеведущая поблагодарила за награду главного редактора журнала Оксану Федорову, передает NUR.KZ.

Недавно Бузова получила награду в номинации "Трендсеттер года" на премии "Жара". А теперь журнал Moda Topical назвал ее "королевой трендов". Об этом радостная Ольга сообщила в своем Instagram.

"Сегодня получила награду от Moda Topical "Королева трендов". Спасибо большое Оксане Федоровой за многолетнюю поддержку. Все, что я делаю, я делаю от души и от сердца. И мне безумно приятно, что человеческие ценности, любовь, порядочность, верность и принципиальность до сих пор остаются актуальными. Да, увы, не для всех, но я продолжаю верить в лучшее и иду своей дорогой, не желая зла никому, даже назло злу. Ваша Оля", - написала Бузова.

Получать премию Ольга приехала в ярко-синем платье и пиджаке в тон. Образ она дополнила полупрозрачными синими чулками.

"Слишком много синего", "Какая-то синяя баба", "А вы где такие тонкие кpивые синие чулки купили?", "Синькой облили", "Как же тебя много", - написали пользователи соцсети.

Однако поклонники ее образ оценили.

"Образ роскошный как и его хозяйка! Оценить очень сложно, но навскидку на 97 из 10!", "Шикарные фотки!", "Оля, тебе очень идет этот цвет. Красотка. Моя оценка - 100", "Шикарная", - похвалили Бузову они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970972-kakaya-to-sinyaya-baba-olga-buzova-poluchila-premiyu-koroleva-trendov-foto/