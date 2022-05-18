Голая грудь Бузовой и казус Клавы Коки: как прошла премия "Жара" в Москве (18+)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

В Москве прошла пятая музыкальная премия "Жара Music Awards", собравшая весь цвет современного российского шоу-бизнеса. На красной дорожке звезды продемонстрировали свои наряды, а затем отправились на церемонию получать награды, передает NUR.KZ.

Ольга Бузова, недавно отметила 18-летие своей телевизионной карьеры, получила премию в номинации "Трендсеттер года". На мероприятие она заявилась в очень смелом наряде: платье телеведущей имело абсолютно прозрачный верх, самые пикантные части груди прикрывали лишь небольшие стикини в виде сердец. Такие же сердца украшали ее уши.

"По голосованию зрителей, именно я создаю тренды. Это не просто музыкальная премия, это награда в области жизни, любви и всего творчества. Безумно приятно, что миллионы людей по всей стране повторяют мои тренды и ценности, которые я несу своей жизнью и творчеством в массы", - заявила Оля.

Дима Билан получил пять номинаций и победил в трех из них: "Вне времени" - вместе с Зиверт, "Digital-проект", и "Певец года".

С Клавой Кокой на премии случился казус.

"Короче, мне дали премию, а я в этот момент была в туалете. Удача - мое второе имя, ахаха. Бегу в зал узнавать, за что радоваться. Люблю всех, ваша ло**шка", - рассказала певица в Instagram.

Награду она получила в номинации "Связь поколений".

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

16-летний Ваня Дмитриенко с песней "Ты Венера, я Юпитер" стал "Прорывом года". На награждении парень, вышедший под громкие радостные крики фанаток, выглядел очень смущенным.

Мари Краймбрери получила премию за "Лучшее женское видео". Для своего выхода артистка надела необычное черное платье, ткань которого напоминала полиэтиленовый пакет. Кстати, на премии певица так нежно обнималась с Давой, что присутствующие сразу сделали вывод об их романе.

Филипп Киркоров получил приз "За вклад в искусство" и "Лучший саундтрек".

Певец "Хабиб" получил статуэтку в номинации "Интернет-хит".

Люся Чеботина, чье "Солнце Монако" гремело весь год, получила приз "Выбор The Voice".

На премии также присутствовали Ксения Бородина, МакSим, Егор Крид, Ханна, Миша Марвин, Анна Асти, Севиль, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Баста, Полина Гагарина, Gayazovs Brothers, Султан Лагучев и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1969795-golaya-grud-buzovoy-i-kazus-klavy-koki-kak-proshla-premiya-zhara-v-moskve/