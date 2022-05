Иманбек записал новый ремикс на трек SAINt JHN

Иманбек. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов в прошлом году стал обладателем "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Недавно казахстанец записал очередной ремикс на песню этого же исполнителя, передает корреспондент NUR.KZ.

На этот раз Иманбек выпустил трек, в основу которого легла композиция "The Best Part of Life" рэпера SAINt JHN.

Готовый ремикс Иманбек выложил на своем YouTube-канале. Кроме того, трек доступен на различных музыкальных платформах.

Напомним, что ремикс Иманбека Зейнекова на трек Roses рэпера SAINt JHN вошел в топ самых разыскиваемых песен и в 2021 году принес казахстанцу премию "Грэмми" в номинации "Лучший ремикс".

А в апреле этого года Иманбек выпустил клип на песню "Married to your melody" совместно с американской певицей Salem Ilese. Поклонники музыканта заявили, что им "песня попала в самое сердце" и "еще одна премия "Грэмми" не за горами".

Также исполнитель сообщал о том, что поедет в мировой тур по Европе и США, первый концерт которого состоится в Нью-Йорке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1968467-imanbek-zapisal-novyy-remiks-na-trek-saint-jhn/