"Вторая Грэмми не за горами": Иманбек выпустил клип с американской певицей Salem Ilese (видео)

Иманбек. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов выпустил клип Married to your melody совместно с американской певицей Salem Ilese. Поклонники музыканта заявили, что им "песня попала в самое сердце" и "еще одна премия Grammy не за горами", передает NUR.KZ.

Иманбек презентовал новый клип в своем Instagram. Он вышел сегодня, 22 апреля.

Видео также вышло на официальном Youtube-канале Иманбека.

"Господи, какая шикарная песня", "Песня попала в самое сердце! А клип сквозь времена будет актуальным, я уверена, настолько воздушный или просторный, умиротворяющий точно! Спасибо за творчество!", "Вторая Грэмми не за горами", "Приятный, не грузящий трек в фирменной аранжировке Иманбека - что-то на идеальном", "Молодец, Иманбек! Очень нравится. Умница, трудится, ни с кем не конфликтует, никого не судит. Сам по себе. Удачи тебе, дорогой!" - похвалили Зейкенова пользователи Сети.

Салем Илезе - 22-летняя американская певица и автор песен, родилась в штате Калифорния, начала карьеру в возрасте 10 лет.

Напомним, Иманбек Зейкенов марте 2021 года стал первым обладателем премии "Грэмми" среди казахстанцев. Статуэтку он получил за ремикс композиции "Roses" исполнителя SAINt JHN. В минувшем январе Иманбек получил премию Spotify за миллиард прослушиваний своего ремикса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966285-vtoraya-premiya-gremmi-ne-za-gorami-imanbek-vypustil-klip-s-amerikanskoy-pevitsey-salem-ilese-video/