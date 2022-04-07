Иманбек объявил о проведении мирового тура по Европе и США

Иманбек Зейкенов. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Обладатель "Грэмми", диджей и музыкальный продюсер Иманбек Зейкенов сообщил о проведении мирового тура по Европе и США. Первый концерт состоится в Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

Новость, которая привела в восторг фанатов, Иманбек опубликовал в своем Instagram.

"Наконец-то анонсировали тур "Рахмет". Следите за новым датами", - отметил он.

Пока объявлено о 24-х концертах. Первый концерт состоится 8 апреля в Нью-Йорке. Мировое турне Иманбека продлится до 25 сентября.

Обладатель престижной музыкальной премии познакомит со своим творчеством жителей Канады, Швеции, США, Италии, Норвегии и других стран. Казахстанец примет участие в фестивале Lollapalooza в Германии, где состоится финальный концерт.

Подписчики бурно отреагировали на хорошую весть.

"Красава!", "Круто", "Тут же весь мир!", "Брат, забери меня с собой", "Как купить билет? Удачи, я рада за вас!", "Казахстан, вперед!", "Искренне рады", "А когда в Казахстане?", "Удачной дороги", "Ты заслужил", "Ты лучший", - написали они.

Напомним, весной прошлого года Иманбек Зейкенов выиграл "Грэмми". В сентябре статуэтку доставили из Лос-Анджелеса в Казахстан. Мы писали также, что диджей получил еще одну награду за знаменитый ремикс Roses.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963985-imanbek-obyavil-o-provedenii-mirovogo-tura-po-evrope-i-amerike/