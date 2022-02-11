"Плачем всей страной": Егор Крид и МакSим выпустили первую после ее госпитализации песню

Егор Крид и МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим и Егор Крид выпустили совместный трек. Песня стала первой работой певицы после того, как она вылечилась от коронавируса, передает NUR.KZ.

Трек представляет собой обновленную версию хита МакSим "Отпускаю", которому уже 16 лет.

О том, как родился их дуэт, Егор Крид рассказал в своем Instagram.

"Долгожданная премьера трека "отпускаю"! Уже на всех музыкальных площадках. P. S.: Полгода назад родилась эта песня. Как только мне предложили, я сразу поехал на студию, написал текст и записал куплеты. Записал все с первого дубля, при этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее", - рассказал певец.

Он пояснил, что скинул песню МакSим в 4 утра, а затем по дороге домой "гонял ее на повторе".

"И чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью. Я рад, что это совершилось. Я рад, что вы это тоже услышите и почувствуете! Давно я понял, что нужно уметь отпускать, порой даже тех, кого так сильно любишь!" - пофилософствовал Егор.

Крид поблагодарил певицу за сотрудничество.

"Спасибо тебе! Легенда", - написал он.

Пользователи соцсети пришли в восторг от дуэта.

"Эту песню надо не просто слушать, но и чувствовать! Потрясающий дует, голоса, я в восторге, трек определенно будет на повторе!", "Вы такие умнички, это такой душераздирающий трек. Я без слов", "Это просто нереальная песня. Два лучших и легендарный артиста, я горжусь тобой, родной. Пробирает просто до мурашек, спасибо за душераздирающую песню перед сном", "Плачем всей страной", - восхитились поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1955707-plachem-vsey-stranoy-egor-krid-i-maksim-vypustili-pervuyu-posle-ee-gospitalizatsii-pesnyu/