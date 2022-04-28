Майя Бекбаева прокомментировала свое освобождение от должности зампреда АНК

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева прокомментировала свое освобождение от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана и рассказала, что сделала за время работы на этом посту, передает NUR.KZ.

Комментарий по случаю своего освобождения от должности зампреда АНК Бекбаева дала в Instagram.

"Официально. Завершились мои полномочия в качестве заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана. Отмечу, что эта должность ротируемая и по регламенту сменяется ежегодно. Что касается моей работы, за это время мне удалось лично посетить практически все регионы Казахстана, познакомиться с огромным количеством простых, обычных людей на местах, которые каждый день своим трудом строят Казахстан!

Я еще раз убедилась, что главный ресурс и сила нашего государства – это люди, не равнодушные и трудолюбивые. Их много в каждом регионе, в каждом городе, районе и селе. Все эти люди – лучшие представители нашего народа и общества, послы доброй воли и милосердия", - заявила директор телеканала Qazaq TV.

Майя Толегеновна отметила, что благодарна судьбе за знакомство с такими людьми, так как эти примеры "вдохновляют на большее".

"Что касается Ассамблеи народа Казахстана - я часто слышу и читаю мнения некоторых людей, что Ассамблея не нужна, бесполезна и ее нужно распустить. Что теперь могу сказать я, проработав в этой организации более года и познакомившись с ее работой изнутри? Ассамблея нужна!" - убеждена Бекбаева.

По словам экс-зампреда АНК, Ассамблея - это уникальный общественный институт, работа которого не видна сразу.

"Да, Ассамблея не строит заводов, не добывает нефть, не ловит преступников, не сеет поля, но плоды ежедневного кропотливого труда активистов и членов Ассамблеи - это каждый недопущенный и решенный конфликт, это каждый мирный день и спокойная ночь там, где могли гореть дома, биться стекла и автомобили, страдать и погибать люди. Каждый год, прожитый нами в мирном и благополучном государстве - это в том числе и заслуга Ассамблеи, тех ценностей и идеалов, которые она укрепляет в нашем обществе!" - заверила Майя Толегеновна.

Она также поздравила новых заместителей председателя Ассамблеи.

"Это прекрасные люди, за плечами которых стоят реальные дела и большие достижения, опыт и знания. Они профессионалы и патриоты, которые, я уверена, внесут новую энергию в работу Ассамблеи. Я искренне желаю им успеха! Ну а я, в свою очередь, хочу выразить благодарность руководству страны за оказанное доверие", - резюмировала Бекбаева.

Напомним, ранее стало известно, что Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев освобождены от должностей зампредов АНК. Новыми замредами АНК стали Дементьева Наталья Григорьевна и Каримов Тауфик Акрамович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967237-mayya-bekbaeva-prokommentirovala-svoe-osvobozhdenie-ot-dolzhnosti-zampreda-ank/