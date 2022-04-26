"Фит будет мощным": Зируза представила тизер совместного клипа с Азаматом Зенкаевым

AZ и Зируза. Кадр из видео: instagram.com/ziruza

Певица Зируза представила тизер нового клипа с экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым. Зрелищные кадры не оставили равнодушными ценителей творчества молодых исполнителей, передает NUR.KZ.

"Скоро", - написала Зируза в своем Instagram, разместив тизер нового клипа.

Фит AZ и Зирузы обещает быть жарким, уверены поклонники их творчества. Они отметили, что ждут с нетерпением премьеры песни и клипа.

"Зируза и AZ, желаем вам удачи и исполнения желаний. Пусть все будет так как вы хотели. Будем ждать хит с нетерпением", "Качество мощное", "Джокер? Харли?", "Бомба ждет нас", "На кого здесь похож AZ?", "Если тизер такой, то каким будет клип", "Фит будет мощным", "Дерзко", "Блондин Эйзи вернулся", "Мне нравится тизер, не знаю даже какая у меня будет реакция на клип", "Молодцы", "О, классно", "Что-то удивительное", "Наконец-то", - оставили свои отзывы фанаты.

В своем сторис Зируза поделилась кадрами, снятыми для TikTok. На видео Зируза и Азамат Зенкаев стоят, держась за руки. Камера наезжает на них. Фоном звучит ритмичный трек.

"Поймешь, когда вырастешь", - подписала Зируза.

Напомним, горячий танец Зирузы под новый трек взбудоражил соцсети. Поклонники отметили, что их любимица уже выросла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966829-fit-budet-moschnym-ziruza-predstavila-tizer-sovmestnogo-klipa-s-azamatom-zenkaevym/