"Что случилось с тобой?": горячий танец Зирузы под новый трек взбудоражил соцсети

Зируза. Фото: instagram.com/ziruza

Молодая казахстанская певица Зируза опубликовала в соцсети видео, где танцует под свой новый трек. Ее горячий танец, как и песню высоко оценили поклонники, а вот моралисты высказали несколько иную точку зрения, передает NUR.KZ.

Фанаты уверены, что новый трек Зирузы под названием Qulaim будет у них на репите. Услышав отрывок песни, они отметили, что было бы прекрасно увидеть клип на эту песню.

Свой горячий танец, исполненный под трек, певица опубликовала в Instagram. Пластика Зирузы и ее сексуальный наряд восхитили ее фолловеров, которые оставили свои многочисленные отзывы.

"Увидев тебя, я падаю", "Топчик", "Ох, дорогая моя, Зируза!", "Красивая", "Сексапильная", "Новая Зируза взрослая уже", "Когда выйдет трек? Ждем с нетерпением", "Краш", "Ты просто огонь", "Когда уже трек?" - отметили они.

Другая половина подписчиков не одобрила подобного выхода певицы. Они отметили, что молодая артистка была гораздо скромнее и у нее при этом было достаточно фанатов.

"Что случилось с тобой, Зиру?", "Надо было публиковать после Рамазана", "Не перестает показывать то, чего у нее нет", "Зиру, перестань ради Бога, ты же такой не была", "Боже, ты так испортилась", "Плюс одна Байзакова", "Ты красотка, но надо одеваться так, как раньше", "У тебя и без этого было много поклонников", - заявили недовольные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964570-chto-sluchilos-s-toboy-goryachiy-tanets-ziruzy-pod-novyy-trek-vzbudorazhil-sotsseti/