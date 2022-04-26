"Что ни песня, то шедевр!": Наzима привела в восторг фанатов новым треком (видео)

Наzима. Кадр видео : instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима выпустила новый трек "Карамель", который привел в восторг ее верных фанатов. По заявлению поклонников, у артистки "что ни песня, то шедевр", передает NUR.KZ.

На странице в Instagram отечественная артистка опубликовала отрывок из своего нового трека.

"Прошу любить и жаловать мой новый трек "Карамель". Как вам?" - обратилась Наzима к подписчикам.

"Вы одна из тех исполнительниц, на которую хочется смотреть все время", "Такая красавица. Вся утонченная, изящная, стильная и песни", "Сногсшибательная Назима и обалденный трек", "Что ни песня, то шедевр! А образ вообще топ", "Просто красавица", "Супер, снова на репите", "Хорошо и хороша", - похвалили музыкальную исполнительницу пользователи соцсети.

Ранее Наzима также представила свою песню "Среди бывших".

"Голос волшебный", "Мм, какая клевая песня", "Просто понятно, что во все свои песни вкладываете душу", "Классно, мне очень понравилось", "Ты девушка-огонь", "Как всегда шикарна. Красотка", "В самое сердце", - восхитились фанаты.

Напомним, ранее Наzима, проживающая и работающая в Москве, решила временно вернуться в Алматы для смены обстановки. Она призналась, что сейчас чувствует гармонию внутри себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1966807-chto-ni-pesnya-to-shedevr-nazima-privela-v-vostorg-fanatov-novym-trekom-video/