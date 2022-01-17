Иманбек получил премию Spotify за миллиард прослушиваний своего ремикса

Иманбек Зейкенов. Фото: instagram.com/spotifyrussia

Ремикс композиции "Roses", автором которого является известный казахстанский диджей Imanbek, превысил отметку в 1,5 миллиарда по прослушиваниям на музыкальном онлайн-сервисе Spotify, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом сообщила команда Spotify Russia в своем Instagram-профиле.

"Добро пожаловать в клуб! Imanbek присоединился к Billions Club. А это значит, что его ремикс "Roses" прослушали уже более миллиарда раз. Если быть совсем точными, даже больше 1,5 млрд", – сообщили в Spotify Russia.

Представители сервиса подчеркнули, что Иманбек Зейкенов стал первым русскоговорящим артистом, который получил эту премию. Его "соседями" по плейлисту стали Билли Айлиш, Трэвис Скотт, Адель и другие крупные мировые музыканты.

"Поздравляем артиста с оглушительным успехом и присоединением к клубу. I is for Imanbek!" – заключили представители музыкального сервиса.

Spotify – интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.

Иманбек Зейкенов, также известный как Imanbek, – 21-летний диджей и музыкальный продюсер из города Аксу в Павлодарской области. В марте 2021 года стал первым обладателем премии "Грэмми" среди казахстанцев. Статуэтку он получил за ремикс композиции "Roses" исполнителя SAINt JHN.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1951615-imanbek-poluchil-premiyu-spotify-za-milliard-proslushivaniy-svoego-remiksa/