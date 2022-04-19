"Попытки напомнить о себе": Меруерт Тусипбаева ответила тем, кто критикует Димаша

Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева заступилась за молодого исполнителя Димаша Кудайбергена, ответив тем, кто критикует его творчество. Она уверена, что за счет талантливого певца многие хотят "напомнить о себе", передает NUR.KZ.

"Наезды на Димаша, от кого бы они ни исходили, я воспринимаю как попытки напомнить о себе. Он научил мир казахскому языку. Благодаря ему мир запел и заговорил на казахском, мир узнал о казахах. Димаш, будь в добром здравии", - написала она в Instagram.

Певица также добавила фразу "Платон мне друг, но истина дороже". Подписчики поддержали Меруерт Тусипбаеву.

"Меруерт ханым, вы отлично сказали", "Как точно написали", "Вы правы, Меруерт", "Димашу не нужна школа, одно только то, что он лидирует в международных конкурсах, говорит само за себя", "Правильно, пусть завидуют молча", - написали они.

Некоторые вспомнили слова певицы Бахыт Шадаевой о Димаше Кудайбергене, отметив, что не согласны с ее мнением. Артистка на днях дала интервью Жану Ахмадиеву на YouTube-канале Elmedia, где рассказала, что планирует открыть авторскую школу.

"В настоящее время я замечаю, что у нас нет школ. Очень много певцов без школы. Все, кто открывает рот, считаются певцами.

Даже у Димаша нет постановки. У него есть голос, данный ему Богом, природные данные, все замечательно. Но у него нет школы. Голос не поставлен. Тому есть много причин, я их знаю.

Мальчик вырос на моих глазах. Большую путевку в жизнь дала ему я. Когда он участвовал в конкурсе "Жас қанат", все говорили: "Ой, не надо нам таких голосов, не надо ему петь". Тогда я сказала, что не вижу никого здесь талантливее Димаша.

Действительно, у него особый талант. Но у него нет школы. Человек, у которого не поставлен голос, не уйдет далеко, я этого боюсь. Но у него есть талант, это бесспорно.

И все же у каждого человека должна быть школа, знания, без этого далеко не уйти. А человек со знаниями никогда "не потонет". Поэтому мне хочется открыть школу", - призналась она в беседе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965768-popytki-napomnit-o-sebe-meruert-tusipbaeva-otvetila-tem-kto-kritikuet-dimasha/