Поклонники "загнали" Димаша Кудайбергена на крышу авто (фото, видео)

Димаш Кудайберген в Праге. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген опубликовал на своей официальной странице в Instagram кадры из Чехии. На них видно, что казахстанский певец сидит на крыше автомобиля, общается с поклонниками и раздает автографы, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по опубликованным кадрам, артисту из-за большого количества фанатов пришлось забраться на крышу машины. Ему оказали очень теплый прием в Праге, где пройдет его сольный концерт.

Димаш раздавал автографы, ему вручали цветы и фотографировали.

"Привет, Чехия! Мы приехали", - сообщил в Instagram певец.

Позже казахстанский исполнитель опубликовал и видео.

"Прага. Увидимся сегодня", - написал он.

Напомним, 7 апреля известному актеру Джеки Чану исполнилось 68 лет. Димаш Кудайберген трогательно поздравил его с днем рождения. Казахстанец отметил, что он - легенда, пример не только для него, но и для всех людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1965354-poklonniki-zagnali-dimasha-kudaybergena-na-kryshu-avto-foto-video/