"Вы пример для всех людей": Димаш трогательно поздравил Джеки Чана с 68-летием

Джеки Чан и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген поздравил известного актера, каскадера, режиссера и продюсера Джеки Чана с днем рождения. 7 апреля кинозвезде исполнилось 68 лет, передает NUR.KZ.

"С днем ​​рождения, легенда. Желаю вам всего наилучшего. Вы пример не только для меня, но и для всех людей", - написал Димаш в своем Instagram, опубликовав совместное фото с мировой знаменитостью.

Подписчики присоединились к поздравлениям Димаша и пожелали мастеру боевых искусств долгих лет жизни.

"С днем рождения, Джеки! Отличного вам здоровья и много-много счастливых лет жизни. Спасибо, что любите многоуважаемого Димаша! Ваша дружба бесценна и показательна! Это дружба между народами", "Самый лучший актер", "Две великие личности", - отметили комментаторы.

Отметим, что Димаш Кудайберген и Джеки Чан дружат уже несколько лет. Димаш всегда восхищался добротой и человечностью актера, который неустанно дает свое благословение молодому казахстанскому исполнителю. В свою очередь, Джеки высоко ценит талант казахстанского певца и его человеческие качества.

Димаш даже побывал в гостях у Джеки, а на своем кинофестивале гонконгский киноактер аплодировал Димашу стоя. Кудайберген также исполнил саундтрек к новому фильму Чана. Позже Димаш показал, как сыграл на домбре для уважаемого мэтра кино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964208-vy-primer-dlya-vseh-lyudey-dimash-kudaybergen-trogatelno-pozdravil-dzheki-chana-s-68-letiem/