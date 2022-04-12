Певица МакSим объявила о первом после перенесенного COVID-19 концерте

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим объявила о предстоящем сольном концерте. Это выступление будет первым после перенесенной ею тяжелой формы COVID-19, передает NUR.KZ.

Радостной новостью о летнем выступлении в Москве российская музыкальная исполнительница поделилась в своем аккаунте Instagram.

"Друзья! Хочу поделиться с вами радостной новостью - спустя почти год я наконец-то увижусь с вами на первом сольном концерте! Он состоится 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ", - написала МакSим.

Верные поклонники очень обрадовались ее предстоящему возвращению на сцену, однако обеспокоились ее здоровьем.

"Боже, как я об этом мечтала! Я буду на 9 месяце беременности, но не могу пропустить же концерт МакSим", "C возвращением на сцену", "Ура! С возвращением на сцену, Мариночка! Только, пожалуйста, береги себя и никогда не жертвуй своим здоровьем. Это самое главное", "МакSим, с возвращением! Мы тебя очень любим и все будет хорошо", "Ой, как же здорово. Прекрасные новости!" - прокомментировали фанаты.

Напомним, ранее Егор Крид и МакSим выпустили первую после ее госпитализации песню. Между тем, МакSим рассказала о том, как близкие хотели отобрать ее имущество во время комы, подделывая ее подписи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1964553-pevitsa-maksim-obyavila-o-pervom-kontserte-posle-perenesennogo-covid-19/