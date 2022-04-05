"Вышло очень лирично": Роза Рымбаева о совместном треке с Иманбеком Зейкеновым

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка КазССР Роза Рымбаева рассказала о сотрудничестве с Иманбеком Зейкеновым. Певица отметила, что их совместная композиция, на ее взгляд, получилась лирической.

К Наурызу Роза Рымбаева и обладатель "Грэмми" Иманбек Зейкенов выпустили совместный трек. О работе над ремиксом на композицию "Наурыз-думан" народная артистка КазССР рассказала в программе Ozmz ғой.

"Честно говоря, я даже не думала, что у меня будет дуэт с этим молодым человеком. Поступило предложение, мне об этом рассказал Али. Он меня спросил о том, что я думаю по поводу того, чтобы песня зазвучала по-новому, в клубном, дискотечном варианте.

Я ответила, что создавать это будете вы. Если выполните это на высшем уровне, то почему бы не спеть. Я согласилась. Новый вариант песни восприняли по-разному: кому-то больше по душе мое старое исполнение, кому-то понравился трек в новой манере", - рассказала она.

Ведущие отметили, что молодому диджею и продюсеру теперь "точно повезло". Отметим, что однажды Роза Рымбаева высказалась об Иманбеке.

"Иманбек - самородок, у него свой музыкальный стиль. Думаю, Иманбек бы очень отличился, если бы создал свой авторский трек на казахском языке", - отметила она.

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Ведущие поинтересовались у Али, понравился ли ему ремикс.

"Расскажу всю историю с самого начала. Одна компания вышла с нами на связь и предложила осуществить мою идею, выпустив совместный трек к светлому Наурызу.

Конечно, я узнал, что думает об этом мама, не против ли она. Она ответила, что не против. Для нас это новое дыхание полюбившейся многим песни, посвященной великому Наурызу, новый виток ее развития.

Таким образом, поработали с творческой командой Иманбека, было несколько вариантов, но самым лучшим оказался этот вариант. Мы постарались сильно не менять песню, сохранить ее звучание, настроение, но с внесением несколько иного стиля. Наурыз остался Наурызом, но в стиле Иманбека. На мой взгляд, вышло очень хорошо", - отметил Али Окапов.

"Вышло очень лирично", - добавила примадонна казахстанской эстрады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963600-vyshlo-ochen-lirichno-roza-rymbaeva-o-sovmestnom-treke-s-imanbekom-zeykenovym/